МИД Японии отзывает большинство дипломатов с Украины

МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства. Об этом сообщает NHK.

Из-за сокращения числа дипломатов работа посольства будет носить ограниченный характер, в связи с чем МИД Японии вновь призвал граждан страны покинуть Украину.

Решение японского МИД связано с информацией, распространенной США, о возможной дате эскалации на Украине 16 февраля и тем, что многие страны ограничили работу своих дипломатических миссий.

Ранее японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого.

Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» Украины и отказаться от любых поездок в страну.

Япония настаивает на отъезде граждан с Украины из-за «продолжающегося роста напряженности на украинско-российской границе», объяснили во внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что предсказать развитие ситуации не представляется возможным «несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», прилагаемые для разрешения кризиса.