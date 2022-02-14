Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Клебо о сборной России: разочарован, сегодня есть команда, которая лучше нас 03:54
Россиянам рассказали, что из-за COVID-19 участилось опасное аутоиммунное заболевание 03:53
Врач назвал два необычных признака диабета 03:52
Комментатор об эстафете на ОИ: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их... 03:50
МИД Японии отзывает большинство дипломатов с Украины 03:44
Россиянин продал свой автомобиль, а потом угнал его 03:41
В Раде заявили, что Зеленский своей «глупостью и жадностью» привел Украину... 03:30
Высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана заподозрили в присвоении $5,8... 03:17
Врач рассказал о ложных симптомах интоксикации при «омикроне» 03:12
CAS рассказал о деталях слушания по делу российской фигуристки Валиевой 02:58

В Кремле рассказали о настойчивости США в попытках влиять на страны Европы

Песков: США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках влиять на страны Европы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, заявляя, что и кому надо делать, в Москве надеются, что в Европе возобладает здравый смысл, и Европа будет думать о своих интересах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах. Это один из столпов, который всегда хромал в ЕС, и европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах. Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — рассказал Песков.

Он добавил, что это контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах.

Ранее Песков прокомментировал оговорки политиков Запада, которые они в последнее время допускают во время интервью и в ходе переговоров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть