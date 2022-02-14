Изображение свастики обнаружили в посольстве США в Болгарии

На шторе в особо охраняемом помещении посольства США в Болгарии обнаружили рисунок свастики. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости: США». Охрана подозревает, что «художник» имел доступ к внутренней части посольства.

Свастику обнаружили еще 28 января. При этом 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Госдепартамент уже осудил появление нацистского символа.

Это не первый подобный случай с американскими дипведомствами США.

Летом прошлого года была найдена свастика, нацарапанная в лифте в здании госдепа США — рядом с офисом спецпредставителя госдепа по борьбе с антисемитизмом. Как рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, «разжигающие ненависть граффити были удалены». По его словам, данный инцидент будет расследован.

Также сообщалось, что Верховный суд Адыгеи снял обвинение в пропаганде нацистской символики с майкопского районного депутата от партии «Справедливая Россия» Александра Петина. Он смог доказать, что «свастика» — это всего лишь нарисованная строителями схема электропроводки и укладки арматуры. Ранее народный избранник был осужден на основании заключения эксперта о том, что «если 50% рисунка убрать, получится нацистская свастика».