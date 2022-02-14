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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинским депутатам запретили покидать страну

Депутат Рады Рабинович: членам ВР запретили покидать территорию Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Депутатам Верховной рады закрыт вылет из Украины. С 12 ночи. Как принято. Закон? Конституция? Нет, не слыхали…», — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что украинские олигархи и бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов. По данным издания «Украинская правда», только за воскресенье, 13 февраля, из Украины было осуществлено около 20 вылетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших страну в этот день, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

13 февраля Мининфраструктуры Украины заявило, что воздушное пространство над государством пока будет открытым, а власти делают все возможное для предупреждения рисков для авиаперевозчиков.

Ранее компания SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Как указала организация, такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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