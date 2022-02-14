МИД Литвы порекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам избегать посещения Украины из-за возможности перебоев в авиасообщении, а тем, кто находится на ее территории, немедленно покинуть страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с возможными перебоями в авиасообщении министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не посещать Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну. Кроме того, Литва рекомендует в настоящее время не ездить в Белоруссию», — говорится в публикации ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. В ведомстве призвали граждан Сербии находится в постоянном контакте с посольством страны в Киеве.

Накануне стало известно, что число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. За прошедшую ночь список стран пополнился Кувейтом, Италией, Ираком, Испанией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Словений, Иорданией, Швецией, Марокко, Палестиной и другими.