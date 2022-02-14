Власти Украины выделили почти $600 млн на сохранение авиарейсов

Кабмин Украины утвердил решение выделить 16,6 млрд гривен (около $600 млн) на гарантии для полетов в Украину, которые страховые компании готовятся отменить. Об этом сообщает «Страна.ua».

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«Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Накануне крупнейшие страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов, используемых для полетов в воздушном пространстве Украины. Несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов отменили рейсы на Украину.

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.