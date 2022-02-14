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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти Украины выделили почти $600 млн на сохранение авиарейсов

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РИА «Новости»

Кабмин Украины утвердил решение выделить 16,6 млрд гривен (около $600 млн) на гарантии для полетов в Украину, которые страховые компании готовятся отменить. Об этом сообщает «Страна.ua».

Бюджетный комитет Рады согласовал проект утвержденных правительством изменений. Необходимые средства возьмут из Резервного фонда госбюджета

«Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Накануне крупнейшие страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов, используемых для полетов в воздушном пространстве Украины. Несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов отменили рейсы на Украину.

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.

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