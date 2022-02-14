В МИД Германии рассказали о необходимости поддержки работы ОБСЕ в Донбассе

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД ФРГ Бербок: необходимо обеспечить работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений об отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии, она играет ключевую роль в деэскалации. Об этом она написала в своем Twitter.

«Сейчас, как никогда, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в усилиях по деэскалации и является глазами и ушами международного сообщества. Мы должны обеспечить, чтобы он мог беспрепятственно выполнять весь свой мандат», — написала Бербок.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о дальнейшем формате работы миссии всемирной организации на Украине.
Журналисты спросили Дюжаррика, имеются ли данные, свидетельствующие о том, что США выводят своих сотрудников из миссии ООН на Украине по аналогии с ситуацией с представительством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он подчеркнул, что изменений в присутствии ООН на Украине нет.

Накануне генсек ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) организации на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки.

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