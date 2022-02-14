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В Конституцию Италии внесли поправки

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Парламент Италии одобрил поправки в основной закон страны. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

В Конституцию теперь будут включены положения о необходимости защиты экологии, а также об ограничении реализации права на частную деятельность в том случае, если она вредит здоровью людей и окружающей среде.

Международные экологические организации, среди которых Greenpeace и WWF поддержали изменения.

Конституция Италии была принята в 1947 году после перехода к республиканской форме правления. С тех пор в нее вносились поправки шестнадцать раз. Италия — пятая страна в мире, в основной закон которой включены положения о защите природы.

Ранее на референдуме в Сербии большинство проголосовавших одобрили предлагаемые поправки в Конституцию страны, закрепляющие независимость судебной власти.

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