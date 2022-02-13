Стало известно о дальнейшем формате работы миссии ООН на Украине

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о дальнейшем формате работы миссии всемирной организации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили Дюжаррика, имеются ли данные, свидетельствующие о том, что США выводят своих сотрудников из миссии ООН на Украине по аналогии с ситуацией с представительством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Изменений в присутствии ООН на Украине нет», — сказал он в ответ.

Ранее генсек ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) организации на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки.

До этого в СМИ появилась информация, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка. Предварительно, американские представители мониторинговой миссии решили покинуть регион из-за угрозы «вторжения» со стороны России.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник не исключил, что отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации.