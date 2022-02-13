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Зеленский попросил Байдена предоставить Украине финансовую и военную помощь

CNN: Зеленский попросил Байдена предоставить Украине финансовую и военную помощь

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил главу Белого дома предоставить Киеву дополнительную финансовую и военную помощь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника телеканала, Зеленский сказал Байдену, что «мощная» экономическая поддержка со стороны США покажет президенту России Владимиру Путину, что Запад поддерживает Украину, а эскалация ситуации не принесет никаких результатов.

Представитель Белого дома сказал, что США продолжают поддержку Украины и изучают возможности о дополнительной поддержке на фоне растущей угрозы со стороны России.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время телефонного разговора попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину. Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.

13 февраля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что разговор продлился менее часа.

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