Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Франции на Украине обратился к согражданам из-за возможного... 23:19
В CAS рассказали, когда будет вынесено решение по делу Валиевой 23:14
Стало известно о дальнейшем формате работы миссии ООН на Украине 23:00
Зеленский попросил Байдена предоставить Украине финансовую и военную помощь 22:56
Завершились слушания выездной панели CAS по делу Валиевой 22:49
В Грузии случилось сильное землетрясение 22:43
Зеленский попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину 22:36
Экс-хоккеист Кожевников об 1/4 финала ОИ: нам без разницы, будем мы играть... 22:34
Канада перебросит своих военных с Украины в другое место в Европе 22:25
Россияне стали чаще брать микрозаймы до зарплаты 22:24

На Украине подготовили решение для сохранения авиаперелетов

Кабмин Украины подготовил решения для продолжения полетов над страной

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что правительство подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20:00 [21:00 мск] состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия», — написал он.

По его словам, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены, что на Украину можно летать и никаких проблем нет.

Ранее сообщалось, что бизнес-джеты начали массово покидать Украину после объявления о прекращении авиаперелетов.

До этого компания SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть