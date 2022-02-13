На Украине подготовили решение для сохранения авиаперелетов

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что правительство подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20:00 [21:00 мск] состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия», — написал он.

По его словам, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены, что на Украину можно летать и никаких проблем нет.

Ранее сообщалось, что бизнес-джеты начали массово покидать Украину после объявления о прекращении авиаперелетов.

До этого компания SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.