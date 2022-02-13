Украину начали массово покидать частные самолеты

Бизнес-джеты начали массово покидать Украину после объявления о прекращении авиаперелетов. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что частные самолеты летят в сторону Франции, Германии, Австрии и других стран Евросоюза. Также несколько бортов вылетело из Днепра с неизвестной точкой назначения.

«Только сейчас в украинском небе пять частных бортов, которые направляются за пределы страны. И этот процесс идет весь день», — пишет издание.

Ранее компания SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

До этого стало известно, что лизингодатель запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из португальской Мадейры до Киева. В результате авиаборт сел в Кишиневе. Пассажиров доставят на Украину автобусами.

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.