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В постпредстве РФ при ООН заявили, что военная риторика Запада может пойти на спад

Дипломат Полянский: нагнетание Запада должно сдуться, но он продолжит накачивать Украину оружием

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AP

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что военная риторика Запада скоро может пойти на спад, но продолжится накачка Украины оружием.

«Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее», — сказал дипломат.

Он также выразил мнение, Запад будет и дальше накачивать Киев оружием.

Ранее в посольстве России в США заявили, что передача Вашингтоном вооружения Украине подталкивает Киев к «авантюрам» против людей, живущих на территории Донбасса.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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