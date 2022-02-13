США пообещали помогать Украине и после возможного «вторжения» России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов помогать Украине и после гипотетического «вторжения» в эту страну. Об этом он сказал в беседе с телеканалом CBS.

Он напомнил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден говорил, что власти страны продолжат оказывать поддержку Украине «даже после начала вторжения».

«Я не стану приводить подробности того, как это будет осуществляться, но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа — дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии», — сказал Салливан.

Он указал, что вторая составляющая — это незамедлительное принятие жестких экономических мер совместно с союзниками и партнерами США в отношении финансовой системы России и ее военно-промышленной базы.

«Третье — это <...> укрепление территории НАТО, воодушевление наших союзников на восточном фланге и сдерживание России от любых действий против союзников по НАТО <...>», — добавил Салливан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны. Как отмечал Байден, военная помощь, оказанная американской стороной Киеву, оценивается в $600 млн.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.