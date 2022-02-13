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Балтийские страны обратились в ОБСЕ из-за необычной военной активности

Страны Прибалтики запросили заседание в ОБСЕ с Белоруссией из-за «военной активности»

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Julia Darashkevich/Reuters

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что страны Прибалтики обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами из-за «необычной военной активности». Об этом говорится в сообщении на странице польской миссии ОБСЕ в Twitter.

«Эстония, Латвия и Литва обратились к председательствующей в ОБСЕ Польше с запросом провести заседание с Белоруссией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной активностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание пройдет в понедельник.

Ранее Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки.

До этого в СМИ появилась информация, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка. Предварительно, американские представители мониторинговой миссии решили покинуть регион из-за угрозы «вторжения» со стороны России.

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