Президент Германии обратился к Путину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом искать пути к миру вместе с Европой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европа находится в ситуации угрозы военного конфликта из-за России. «В эти дни мы узнали, что мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас», — сказал президент ФРГ.

Он отметил, что западная демократия сильна, так как управляется самими гражданами. Штайнмайер заявил, что США, Франция и Германии послали сигнал о том, что не хотят конфликтов.

Ранее президент Германии Штайнмайер, переизбранный на второй срок, назвал Россию ответственной за рост напряженности в Европе. Согласно итогам голосования в Германии, кандидатуру этого политика поддержали 1 045 членов Федерального собрания страны. Делегатами собрания являются 1 472 человека.