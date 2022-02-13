Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украину начали массово покидать частные самолеты 21:45
В постпредстве РФ при ООН заявили, что военная риторика Запада может пойти... 21:44
Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится более 4,5 часов 21:40
В ДНР заявили, что Украина наращивает силу и технику в Донбассе 21:30
Российская участница Олимпийских игр: допинг-контроль — это такое дно 21:29
Зюганов опроверг встречу с Жириновским в больнице 21:20
Телефонный разговор Зеленского и Байдена продлился менее часа 21:14
Стало известно время начало матча сборной России по хоккею в 1/4 финала... 21:08
США начали эвакуировать своих дипломатов из Киева 20:58
Украина запросила встречу с Россией и всеми странами-членами Венского документа 20:57

Президент Германии обратился к Путину

Президент ФРГ Штайнмайер призвал Путина к миру в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Yuri Kochetkov/AP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом искать пути к миру вместе с Европой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европа находится в ситуации угрозы военного конфликта из-за России. «В эти дни мы узнали, что мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас», — сказал президент ФРГ.

Он отметил, что западная демократия сильна, так как управляется самими гражданами. Штайнмайер заявил, что США, Франция и Германии послали сигнал о том, что не хотят конфликтов.

Ранее президент Германии Штайнмайер, переизбранный на второй срок, назвал Россию ответственной за рост напряженности в Европе. Согласно итогам голосования в Германии, кандидатуру этого политика поддержали 1 045 членов Федерального собрания страны. Делегатами собрания являются 1 472 человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть