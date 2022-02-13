Во Франции выступили против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс выступила против вступления Украины в НАТО. Об этом она сказала во время выступления на предвыборном митинге в Париже, сообщает ТАСС.

«С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня», — сказала кандидат в президенты.

Она заявила, что в случае победы на выборах президента Франции предложит создать новую организацию по европейской безопасности от Атлантики до Урала. По ее словам, в вопросах безопасности Евросоюз должен взять судьбу в свои руки.

Пекресс также выступила против федерализации Европы, которая размывает самобытность европейских стран.

Ранее Пекресс в интервью на телеканале France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе».

До этого кандидат в президенты от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франции нужно избавиться от логики военных блоков и выйти из НАТО. Также Ле Пен пообещала реформировать Евросоюз, заменив его на Европейский альянс наций, если ее выберут на президентских выборах в апреле 2022 года.