В США предупредили, что КНР не сможет компенсировать потери России от санкций

Китаю не удастся значительно смягчить ущерб от антироссийских санкций, которые могут ввести в случае обострения ситуации на Украине. Об этом в беседе с телеканалом CBS News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер», — сказал он. .

Помощник главы Соединенных Штатов Джо Байдена также указал на оценки, согласно которым на его страну, государства Запада и другие «ведущие демократические страны» приходятся «более 50% мировой экономики».

«Китай и Россия — это менее 20%», — заявил он.

Ранее Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины и предлагает как можно скорее ввести санкции против России.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.