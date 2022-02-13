Стали известны темы переговоров Шольца и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным планирует заявить, что наращивание войск РФ на границе с Украиной может рассматриваться только как угроза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По словам собеседников агентства, канцлер Германии посоветует Путину не недооценивать единство Запада вокруг Украины и заявит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

«Он подчеркнет, что мы не только готовы к диалогу, но и настаиваем на деэксалации и прекращении наращивания войск, которое можно интерпретировать только как угрозу», — сообщил источник агентства.

Шольц и Путин проведут переговоры в Москве 15 февраля. По неподтвержденным данным, в первую очередь политики обсудят ситуацию вокруг Украины, также будут затронуты двусторонние отношения. Еще одной темой переговоров станет форум «Петербургский диалог», работа которого сейчас приостановлена.

Ранее немецкая газета Bild писала, что глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. По информации источников издания, Шольц собирается взять вопрос выстраивания отношений с Россией под собственный контроль.