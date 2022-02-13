В США составили списки российских экономических элит для применения санкций

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN.

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить», — сказал Салливан.

По его словам, ограничительные меры коснутся людей в окружении президента России Владимира) Путина. Как указал чиновник, в случае «российского вторжения» на Украину «пакет потенциальных экономических последствий» ударит по «многим из этих олигархов».

Советник главы Белого дома также сообщил, что РФ проявила готовность к взаимодействию с Соединенными Штатами на тему освобождения американцев Пола Уилана и Тревора Рида, которые отбывают наказание на ее территории.

Он отметил, что их безопасное возвращение домой является приоритетом Вашингтона.

«Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы это добиться», — заявил Салливан.

При этом Салливан отказался привести какие-либо подробности, сославшись на чувствительность этой темы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.