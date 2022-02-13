В Пентагоне оценили сообщения о «нападении» России на Украину 16 февраля

В министерстве обороны США не смогли подтвердить информацию о том, что Россия готовит нападение на Украину 16 февраля. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в настоящий момент в США ожидают, что российское вторжение может начаться в любой момент.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России на Украину может начаться в любой день.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.