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Штайнмайера переизбрали президентом ФРГ

Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок по итогам голосования

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Andrew Matthews/AP

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был переизбран на второй срок. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на итоги голосования.

Согласно им, кандидатуру этого политика поддержали 1 045 членов Федерального собрания Германии. Делегатами собрания являются 1 472 человека.

Ранее стало известно, что итоги немецких парламентских выборов, которые прошли в ФРГ 26 сентября прошлого года, не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

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