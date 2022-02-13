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Минкульт Украины опубликовал открытое письмо по поводу «вторжения» РФ

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Писатели, актеры, музыканты, режиссеры и ученые Украины, которые обеспокоены ситуацией на границе страны, подписали совместное письмо. Об этом сообщается в Facebook-профиле Министерства культуры Украины.

«Мы как представители культуры: писатели, художники, ученые — обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру. Сегодня Украине как никогда нужен мир. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры о том, что война начнется почти завтра — вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу», — уточняется в публикации Минкульта.

Подписавшие письмо деятели призвали мировых лидеров сделать все, чтобы на территории Украины был мир.

«Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир — так докажите. Демократический Запад просит финансовой помощи и оружия для обороны. Уверены, что жизнь в мирном мире является приоритетом и для вас, и для нас», — поясняется в посте ведомства.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что российская сторона якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину.

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