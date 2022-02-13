Госпитализированный Зюганов рассказал о своем самочувствии

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в настоящий момент чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, возможно, в понедельник, 14 февраля, он не посетит Государственную думу.

«В целом нормально», — ответил Зюганов на вопрос о своем самочувствии.

Не поясняется, сколько еще потребуется политику проходить лечение после недавней госпитализации. Зюганов был доставлен в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Сейчас точно неизвестно, посетит ли лидер КПРФ заседание, посвященное обсуждению проекта признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Советом Госдумы.

Также уточнялось, что Зюганов хочет выступить на телевидении с заявлением. По словам Зюганова, госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.