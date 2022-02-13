Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Lufthansa допустили прекращение полетов над Украиной 14:06
Россиян предупредили о самых популярных способах мошенничества перед 14 февраля 14:05
В СБР прокомментировали неудачное выступление биатлонисток на ОИ 14:02
Эксперт рассказал об истинной цели инициативы США о переговорах Байдена и Путина 14:01
В Кемеровской области произошла драка между диаспорами и местными жителями 14:00
В офисе Зеленского прокомментировали данные о закрытии воздушного пространства... 13:48
Резцова назвала результат дочери в гонке преследования на ОИ трагедией 13:40
Источник рассказал о ситуации с въездом россиян на Украину 13:38
Минкульт Украины опубликовал открытое письмо по поводу «вторжения» РФ 13:34
Сына замглавы МВД Зубова арестовали по делу о даче взятки офицеру ФСБ 13:17

Госпитализированный Зюганов рассказал о своем самочувствии

Зюганов заявил, что, вероятно, не посетит Госдуму 14 февраля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в настоящий момент чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, возможно, в понедельник, 14 февраля, он не посетит Государственную думу.

«В целом нормально», — ответил Зюганов на вопрос о своем самочувствии.

Не поясняется, сколько еще потребуется политику проходить лечение после недавней госпитализации. Зюганов был доставлен в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Сейчас точно неизвестно, посетит ли лидер КПРФ заседание, посвященное обсуждению проекта признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Советом Госдумы.

Также уточнялось, что Зюганов хочет выступить на телевидении с заявлением. По словам Зюганова, госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть