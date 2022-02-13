На Украине заявили об «узурпации» Зеленским власти

Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент страны Владимир Зеленский якобы стал «настоящим диктатором». Об этом политолог сообщил в эфире телеканала «НАШ».

По словам Лазарева, Зеленский «узурпировал» власть в стране.

«Сейчас фактически вы стали свидетелями того, как Зеленский полностью узурпировал власть на Украине и превратился в настоящего диктатора, уничтожив последний островок свободы, на котором можно было говорить правду», — подчеркнул политолог.

Зеленский стал главой государства в 2019 году. Его предшественником был Петр Порошенко. Сейчас экс-президент находится под следствием.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива предупредил, что Зеленский готовит отряды для «массовых убийств русских».

Также Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину.