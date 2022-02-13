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В ЛНР высказались об отзыве представителей ОБСЕ

Представитель ЛНР Мирошник: отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник прокомментировал отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», — считает Мирошник.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Предварительно, американские представители мониторинговой миссии решили покинуть регион из-за угрозы «вторжения» со стороны России.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

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