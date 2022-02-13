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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Анкаре рассказали, как относятся к конфликту на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу обратился к Западу с просьбой осторожно говорить об Украине

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Murad Sezer/Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что странам Запада надо быть осторожными в заявлениях о «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Если Россия попытается вторгнуться, пока идет процесс [дипломатического урегулирования], это тоже будет неправильно. Если [конфликта] не будет, западным странам следует осторожно делать заявления, которые вызывают панику на Украине», — подчеркнул министр.

Чавушоглу считает, что Западу стоит аккуратно высказываться в отношении Киева. В свою очередь Анкара предлагает дипломатическое решение кризиса, пояснил министр.

Турция, как заметил глава МИД, собирает разведывательную информацию от союзников и национальных спецслужб, готовясь к любому развитию событий.

До этого глава турецкого МИД уточнял, что заявления Запада в отношении России приводят к панике на Украине.

Ранее Чавушоглу заявил, что ОБСЕ предложило провести встречу «тройки» Минского формата в Турции.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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