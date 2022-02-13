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Американский журналист указал Байдену на нелогичность обвинений в сторону России

Ведущий Fox News напомнил Байдену о мощи армии России

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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена показывает «безрассудное позерство», когда пытается втянуть США в военный конфликт с РФ из-за Украины, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Об этом он заявил во время эфира.

По словам журналиста, в действиях Вашингтона наблюдается еще отсутствие логики в действиях.

«Воевать против России — это не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить; такое противостояние может быстро выйти из-под контроля. А с американской стороны командовать будут те же самые генералы, которые не сумели победить талибов» (организация запрещена в России), — подчеркнул Карлсон.

При этом сотрудник Fox News обратил внимание, что у наследницы СССР имеется ядерное оружие, а территорию страны защищают вооруженные силы.

«Попутно расскажите нам — раз Россия представляет такую серьезную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?» — задался вопросом Карлсон.

Журналист заключил, что утверждения американской администрации о необходимости защитить европейцев могут быть использованы только как предлог для участия США в войне.

Ранее в Госдепе допустили российскую провокацию на Украине.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления из США о скором «вторжении» России на Украину.

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Отношения России и США
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