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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Число стран, посоветовавших своим гражданам уехать с Украины, возросло до 35

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Global Look Press

Число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул №3».

За прошедшую ночь список стран пополнился Кувейтом, Италией, Ираком, Испанией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Словений, Иорданией, Швецией, Марокко, Палестиной и другими.

Не исключается, что в дальнейшем список стран, призывающих покинуть Украину, станет больше.

Среди других стран, посоветовавших уезжать из Украины: США, Япония, Нидерланды, Южная Корея, Израиль, Черногория, Латвия, Великобритания, Норвегия и др.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас». Причиной стала вероятность обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Государственный департамент.

Ранее посольство США на Украине подтвердило эвакуацию части дипломатов. При этом, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства продолжит работу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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