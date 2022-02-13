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Президент Финляндии Ниинисте рассказал об изменениях в поведении Путина

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал в интервью Spiegel, как изменилось поведение президента России Владимира Путина на международной арене.

По его словам, осенью 2021 года глава России стал намного решительнее в вопросах внешней политики.

Ниинисте считает, что Путин почувствовал некоторые перемены, поэтому решил использовать текущее положение дел для достижения своих целей.

Он добавил, что сначала предполагал, что Украина — это наживка для привлечения Запада, а предложения к США и НАТО по гарантиям безопасности — «настоящая добыча», однако позже он изменил мнение.

«Я думаю, что выполнение минских соглашений является ключевым вопросом для России», — подчеркнул лидер Финляндии.

Ранее Ниинисте оценил вероятность военной угрозы в отношении своей страны.

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