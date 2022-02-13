NI: США «сошли с ума» из-за ситуации с Украиной

Соединенные Штаты раздули истерию вокруг «войны» с Россией, чтобы остановить проект «Северного потока — 2», считает профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Об этом сообщает издание National Interest.

Статья автора вышла под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины».

По словам Хендриксона, власти США в начале могли не верить в вероятность гипотетического вооруженного конфликта с участием Москвы. Как допускает политолог, американская сторона только использовала внешнеполитическую ситуацию в своих корыстных целях.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества», — подчеркнул Хендриксон.

Также профессор добавил, что передача оружия Украине могла удовлетворить интересы военно-промышленного комплекса США. Еще Хендриксон предположил, что антироссийская коалиция в Вашингтоне получила юридические полномочия от конгресса на полное прекращение отношений с Москвой.

Сам Хендриксон не верит, что могут начаться военные действия с участием РФ.

«Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — предположил политолог.

С осени 2021 года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее экс-командующий США Бен Ходжес заявил о «вторжении» России на Украину вдоль границы в ближайшие месяцы.