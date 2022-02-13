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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдепе допустили российскую провокацию на Украине

Блинкен: никого не удивит, если Россия устроит на Украине провокацию для оправдания вторжения

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Государственного департамента США Энтони Блинуен заявил, что гипотетическое нападение России на Украину начнется с российской провокации. Его слова передает РИА «Новости».

«Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий», — сказал он после встречи с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии.

Блинкен добавил, что предупредил главу российского МИД Сергея Лаврова, что в случае вторжения на Украину РФ ждет «быстрый», «единый» и «жесткий» ответ Соединенных штатов и их союзников.

Американский госсекретарь подчеркнул, что украинский кризис все еще можно разрешить дипломатическим путем.

«Дипломатический путь разрешения этого кризиса <…> остается открытым. Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост: ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией», — отметил он.

Ранее в Белом доме заявили, что американский лидер Джо Байден «ясно дал понять» президенту России Владимиру Путин в ходе последнего разговора, что вооруженный конфликт с Украиной обернется серьезными санкциями.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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