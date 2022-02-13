В Раде подтвердили, что россиян перестали пускать на Украину

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» в своем Telegram-канале заявил, что Украину закрыли для въезда гражданами России.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — пишет Рабинович.

Нардеп более ничего не написал или уточнил.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети сообщило, что россиянам закрыли въезд на территорию Украины.

Сообщается, что при отказе во въезде украинские пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00. Уточняется, что пускают только тех, у кого на руках есть справка о гибели близкого родственника.

Тем не менее, официальной информации о введении полного запрета на въезд в Украину для россиян пока нет — однако в 2021 году случаи выдачи отказа на въезд удвоились по сравнению с прошлыми годами.