Песков высказался о дальнейшем взаимодействии с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с РИА «Новости», что Москва не отказывается от сотрудничества с западными странами.

«Россия - это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности», — сказал он.

Однако «насильно мил не будешь», поэтому Москва будет расширять партнерство с Западом в тех областях, в которых увидит взаимность, отметил Песков. Он добавил, что компенсация дефицита сотрудничества на одном «фланге» за счет другого — «это абсолютно нормальная практика, и это происходит у всех государств, в том числе и у России».

Ранее Песков назвал Мюнхенскую речь российского лидера Владимира Путина, произнесенную в 2007 году, революционной.