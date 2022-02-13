Итальянцев призвали покинуть Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рекомендовал гражданам страны уехать из Украины и анонсировал возвращение на родину «неосновного персонала» итальянского посольства в Киеве. Он написал об этом в Facebook.

«Я председательствовал на заседании кризисного центра МИД, посвященном ситуации на Украине. Мы из предосторожности решили рекомендовать всем итальянским гражданам, находящимся на Украине, вернуться на родину на коммерческом транспорте и отложить поездки в эту страну. Мы также решили вернуть весь неосновной персонал нашего посольства в Киеве, которое работает в штатном режиме», — говорится в публикации.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Рим выступает за разрешение напряженности вокруг Украины дипломатическими средствами, и призвал добиваться от Москвы «конкретных сигналов разрядки».

Ранее на Украине были спущены флаги со здания посольства Великобритании. Лондон также частично эвакуировал персонал диппредставительства в Киеве.