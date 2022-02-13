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Захарова дала оценку работе Bloomberg

Захарова: Bloomberg стал ресурсом пропаганды войны на Украине

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Пресс-служба МИД РФ

Информационное агентство Bloomberg стало ресурсом пропаганды войны на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — заявила Захарова.

Она отметила беспочвенность этих заявлений.

Ранее в МИД России заявили, что Западу не нужен повод для введения санкций против России.

Западные страны не нуждаются в поводе для введения санкций против России, только в информационно-политическом прикрытии, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

При этом она отметила, что медийное сопровождение идеи о «вторжении» России на Украину «беспрецедентное».

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