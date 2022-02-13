Орбан намекнул о возможном выходе Венгрии из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении к возглавляемой им партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» намекнул о возможном выходе Венгрии из Европейского союза, сообщает Reuters.

По словам венгерского премьера, Европейский союз, ведя «священную войну, джихад» и декларируя верховенство закона, отказывается признавать венгерское законодательство.

Орбан уточнил, что если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение, идти дальше «общим путем» будет невозможно.

Суд ЕС вскоре должен вынести решение в отношении верховенства права Евросоюза — иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия.

Кроме того, в Венгрии 3 апреля пройдут парламентские выборы, на которых будет избран новый премьер-министр страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции ЕС против России «тупиком».