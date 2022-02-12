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МИД России считает, что Западу не нужен повод для введения санкций против России

Представитель МИД РФ Захарова: Западу не нужен повод для введения санкций против России

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МИД России/VK

Западные страны не нуждаются в поводе для введения санкций против России, только в информационно-политическом прикрытии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», — пояснила Захарова.

При этом она отметила, что медийное сопровождение идеи о вторжении России на Украину «беспрецедентное».

«Засветились все западные ресурсы, которые позиционировали себя как независимые и которые сейчас исключительно обслуживают эту заказную историю из Вашингтона», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова писала, что западные государства и некоторые СМИ реализуют глобальную информационную кампанию вокруг предполагаемого «вторжения» России на Украину.

Накануне журналист агентства Bloomberg распространил информацию о том, что Россия якобы может напасть на Украину 15 февраля.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что РФ будто бы может предпринять «агрессивные шаги» в отношении Украины во время Олимпийских игр.

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