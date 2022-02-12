В Турции рассказали о снимке Путина и Си Цзиньпина, который огорчил Байдена

Встреча президента России Владимира Путина с председателям КНР Си Цзиньпином показала дружественные отношения Москвы и Пекина и расстроила президента США Джо Байдена. Об этом пишет автор турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.

«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», — говорится в тексте журналиста.

Автор статьи отметил, что отношения двух стран можно охарактеризовать как уникальные: Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость «работать совместно против США и НАТО».

Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. Они подписали большое совместное заявление о современных международных отношениях. Руководство двух стран продемонстрировало единодушие по многим актуальным вопросам: например, нежелание видеть расширение НАТО и дальнейшее размещение американских ракет в Европе и Азии.

Кроме того, страны выступают «против злоупотребления демократическими ценностями», а защита прав человека, по их мнению, не должна использоваться для давления на страны. «Демократия не строится по трафаретам. (…) Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа», — уверены партнеры.