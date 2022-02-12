Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Олимпийская чемпионка Степанова: сделала все, чтобы Путин полюбил лыжи 22:47
В правительстве Крыма ответили на заявления о танце живота в здании... 22:44
Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Жириновского 22:38
Стал известен лучший футбольный клуб мира 22:35
Минобороны Британии оценило вероятность вторжения России на Украину 22:26
Нападающий сборной России по хоккею Чибисов: чехи нас провоцировали 22:18
Генпрокуратуру попросили проверить депутата, распылившего баллончик в лицо... 22:10
Российская скелетонистка рассказала о конфликте в сборной России... 22:06
Британцы пришли в восторг от картины на фото Шойгу и Уоллеса 22:00
Драчев назвал единственный способ вырвать победу у Клебо в эстафете... 21:49

Помощник российского президента прокомментировал переговоры Путина с Байденом

Помощник российского президента Ушаков: разговор Путина и Байдена был сбалансированным и деловым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Американская сторона запросила телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на «вероятность катастрофического сценария» для Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», — отметил Ушаков.

Он рассказал, что главы двух государств говорили более часа, и эти переговоры проходили «в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину».

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», — подчеркнул Ушаков.

Также помощник российского президента рассказал, что Путин «прошелся по истории» отношений России с НАТО и США, которые привели к существующей кризисной ситуации.

«Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками <...> А, например, в 1990-ые годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России», — пояснил политик.

При этом он назвал разговор Путина с Байденом был «сбалансированным и деловым».

«Мы, прежде всего, сделали акцент на том, что мы рассмотрим те соображения, которые выдвинуты сегодня Байденом. Хотя они во многом совпадают с содержанием переданных нам натовского и американского ответов», — резюмировал Ушаков.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга после этой беседы заявил, что власти США не определились, готова ли Россия к эскалации ситуации на российско-украинской границе.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть