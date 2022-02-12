Помощник российского президента прокомментировал переговоры Путина с Байденом

Американская сторона запросила телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на «вероятность катастрофического сценария» для Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», — отметил Ушаков.

Он рассказал, что главы двух государств говорили более часа, и эти переговоры проходили «в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину».

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», — подчеркнул Ушаков.

Также помощник российского президента рассказал, что Путин «прошелся по истории» отношений России с НАТО и США, которые привели к существующей кризисной ситуации.

«Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками <...> А, например, в 1990-ые годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России», — пояснил политик.

При этом он назвал разговор Путина с Байденом был «сбалансированным и деловым».

«Мы, прежде всего, сделали акцент на том, что мы рассмотрим те соображения, которые выдвинуты сегодня Байденом. Хотя они во многом совпадают с содержанием переданных нам натовского и американского ответов», — резюмировал Ушаков.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга после этой беседы заявил, что власти США не определились, готова ли Россия к эскалации ситуации на российско-украинской границе.