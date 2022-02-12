В Белом доме не смогли определиться, готова ли Россия «нападать» на Украину

Власти США не определились, готова ли Россия к эскалации ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга после телефонного разговора президентов США и России, передает ТАСС.

«Остается не ясным, заинтересована ли Россия в преследовании своих целей дипломатическим путем или посредством применения силы», — сказал американский чиновник.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.