Турция призвала Запад быть осторожнее с заявлениями о нападении России на Украину

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал западные страны быть осторожнее с заявлениями о «российском вторжении» на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Turk.

«Если это не соответствует действительности, то западным странам следует осторожно делать заявления, создающие атмосферу паники на Украине», — сказал дипломат.

По его словам, в Турции нет паники на этот счет, Стамбул лишь заявляет о помощи своим гражданам, если им понадобится эвакуация.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.