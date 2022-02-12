Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гербольдт заявила, что Пападакис и Сизерон не являются недосягаемыми 19:38
Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину... 19:33
Путин и Байден начали переговоры из-за ситуации на Украине 19:31
Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр 19:23
Гербольдт: Синицина и Кацалапов должны бороться и доказать, что мы — лучшие 19:16
Путин провел переговоры с Лукашенко 19:06
После инцидента с подлодкой в Минобороны РФ вызвали военного атташе США 19:04
Онищенко назвал «диким экспериментом» работу девятилетней Тепляковой... 18:56
Путин и Макрон обсудили предложенные Россией гарантии безопасности 18:56
Россия занимает восьмое место в медальном зачете ОИ после девятого дня соревнований 18:55

Стрелков описал сценарии наступления ВСУ в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

У Украины есть два варианта действий в случае гипотетического наступления на Донбасс, заявил «Газете.Ru» бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам, многое в таком случае будет зависеть от целей, которое поставит перед собой украинское руководство.

«Если цель — сделать Российскую Федерацию мишенью для полномасштабных санкций, то тогда им не нужно проводить широкомасштабное наступление, хотя оно тоже не исключено. Они могут просто провести ряд достаточно серьезных частных операций», — пояснил Гиркин.

По мнению экс-министра обороны ДНР, в качестве таких операций можно назвать попытки захвата Донецка и Луганска, возможный прорыв по линии Дебальцево или Докучаевска, а может быть курс к границе с Россией на южном направлении через Коминтерново и Тельманово.

«С помощью ряда таких частных операций Украина сможет создать видимость генерального наступления, чтобы заставить Россию ввести в дело свои войска. Как только первые подразделения российских войск пересекают границу, это фиксируется и скрыть это будет невозможно, так как все что будет делаться, будет проходить под пристальным вниманием западных партнеров Украины. Соответственно Россия получит шквал санкций, а Украина получит очередной шквал военной помощи — дальнейшие политические действия уже будут разворачиваться вокруг этого факта», — добавил Гиркин.

Второй вариант развития событий, по словам Гиркина, подразумевает отказ России от прямой помощи ЛДНР. В таком случае Киев попытается продолжить наступление и взять под контроль российско-украинскую границу, считает бывший министр. По его словам, после этого украинская сторона перейдет к непосредственной зачистке крупных населенных пунктов.

«Если Россия не станет вводить войска, то ВСУ не станут вмешиваться в длительные бои на территории Донецка или Луганска. Вероятно, они попытаются выйти к границе, захватить территории и только после этого будут осуществлять зачистку крупных населенных пунктов, где ожидается сопротивление. Это аксиома военной тактики, так все всегда делали — крупные узлы сопротивления обходятся, блокируются и затем спокойно зачищаются. В любом случае отрезанные от снабжения и помощи они долго не продержатся», — резюмировал Гиркин.

Подробнее о возможных сценариях наступления Украины в Донбассе, описанных военными аналитиками, читайте в материале «Газеты.Ru»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть