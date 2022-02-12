Стрелков описал сценарии наступления ВСУ в Донбассе

У Украины есть два варианта действий в случае гипотетического наступления на Донбасс, заявил «Газете.Ru» бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам, многое в таком случае будет зависеть от целей, которое поставит перед собой украинское руководство.

«Если цель — сделать Российскую Федерацию мишенью для полномасштабных санкций, то тогда им не нужно проводить широкомасштабное наступление, хотя оно тоже не исключено. Они могут просто провести ряд достаточно серьезных частных операций», — пояснил Гиркин.

По мнению экс-министра обороны ДНР, в качестве таких операций можно назвать попытки захвата Донецка и Луганска, возможный прорыв по линии Дебальцево или Докучаевска, а может быть курс к границе с Россией на южном направлении через Коминтерново и Тельманово.

«С помощью ряда таких частных операций Украина сможет создать видимость генерального наступления, чтобы заставить Россию ввести в дело свои войска. Как только первые подразделения российских войск пересекают границу, это фиксируется и скрыть это будет невозможно, так как все что будет делаться, будет проходить под пристальным вниманием западных партнеров Украины. Соответственно Россия получит шквал санкций, а Украина получит очередной шквал военной помощи — дальнейшие политические действия уже будут разворачиваться вокруг этого факта», — добавил Гиркин.

Второй вариант развития событий, по словам Гиркина, подразумевает отказ России от прямой помощи ЛДНР. В таком случае Киев попытается продолжить наступление и взять под контроль российско-украинскую границу, считает бывший министр. По его словам, после этого украинская сторона перейдет к непосредственной зачистке крупных населенных пунктов.

«Если Россия не станет вводить войска, то ВСУ не станут вмешиваться в длительные бои на территории Донецка или Луганска. Вероятно, они попытаются выйти к границе, захватить территории и только после этого будут осуществлять зачистку крупных населенных пунктов, где ожидается сопротивление. Это аксиома военной тактики, так все всегда делали — крупные узлы сопротивления обходятся, блокируются и затем спокойно зачищаются. В любом случае отрезанные от снабжения и помощи они долго не продержатся», — резюмировал Гиркин.

Подробнее о возможных сценариях наступления Украины в Донбассе, описанных военными аналитиками, читайте в материале «Газеты.Ru»