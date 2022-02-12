Путин провел переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе. Разговор продлился 1 час 40 минут.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

Путин отметил, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, «нет ни одного пункта», который российская сторона «считает неисполнимым».

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.