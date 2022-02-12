Источник сообщил об уничтожении документов в посольстве США в Киеве

В американском посольстве в Киеве на фоне сообщений об эвакуации дипломатов начали жечь документы и уничтожать секретное оборудование, сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, ссылающегося на высокопоставленного чиновника Госдепа, персонал посольства сократят «до абсолютного минимума».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина, что США выведут с Украины около 150 военных инструкторов, которые обучали украинских военных. Это заявление прозвучало после призыва президента США Джо Байдена, обращенного к согражданам, покинуть Украину, к этому же призвал и Госдеп.

Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников также сообщило, что работники американского диппредставительства должны будут покинуть Украину «в преддверии опасного российского вторжения». Часть работников посольства могут перевезти на запад страны, ближе к границам с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.