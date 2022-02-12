Оппозиция Украины призвала Зеленского уйти в отставку

Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уйти в отставку из-за невыполнения Минских соглашений. Обращение опубликовано на сайте партии.

В ОПЗЖ напомнили, что обеспечение мира было ключевым предвыборным обещанием нынешней власти.

«Но, как и предыдущий режим Порошенко, нынешняя власть предпочитает разговоры о «красных линиях» принятию политических и законодательных решений. Переговоры в любых форматах выхолащиваются, сводятся к бесконечной говорильне, а достигнутые договоренности не выполняются», — отмечается в обращении.

При этом подчеркивается, что Украина «платит страшную цену» за «безответственность и безволие украинской власти»: растет число человеческих жертв, истощается экономика, граждане покидают страну.

«Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку», — резюмируют в ОПЗЖ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «подставил» французского коллегу Эммануэля Макрона, не дав публичных гарантий о том, что Киев не начнет боевых действий в Донбассе.

Переговоры президента Украины и Франции прошли 8 февраля. Макрон после в встречи с Зеленским заявил, что Париж ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины «в ближайшие недели».

7 февраля французский лидер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам проведенных встреч Макрон заявил, что получил от России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.