Лавров обвинил США в провокациях для начала войны в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против Украины с провокационными целями. Его слова приводит пресс-служба МИД РФ.

«Развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — приводит пресс-служба слова Лаврова.

Кроме того, в беседе с Блинкеном Лавров напомнил о «недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике».

Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. До этого Блинкен и Лавров беседовали по телефону 2 февраля. Они обсудили гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств. Блинкен подтвердил позицию американской стороны о том, что каждое государство имеет право на самостоятельное определение внешней политики, в том числе и в вопросе выборов союзов.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.