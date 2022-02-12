МИД РФ заявил о сфабрикованном мифе НАТО о «вторжении» России на Украину

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук предположил, что страны НАТО сфабриковали миф об угрозе вторжения России на Украину, передает РИА «Новости».

«Складывается впечатление, что после того, как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину», — заявил дипломат.

По его мнению, делается это для того, чтобы форсировать реализацию планов по военному освоению территории Украины, причем раньше это планировалось сделать «в течение нескольких лет», а теперь «хотят завершить за месяцы».

В декабре 2021 года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что реакция США и Евросоюза на документы по гарантиям безопасности игнорирует ключевые положения для России, прежде всего о нерасширении НАТО и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.