Патриарх Кирилл позвонил Зюганову в больницу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления госпитализированным лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Патриарх позвонил Зюганову 12 февраля. «Предстоятель Русской Православной Церкви выразил слова поддержки Г.А. Зюганову и, отмечая его большой вклад в политическую жизнь страны, пожелал политику крепости сил душевных и телесных», — говорится в публикации на сайте РПЦ.

Жириновскому, в связи с особым больничным режимом, глава ПРЦ передал слова поддержки через помощников.

Оба политика в настоящее время находятся в Центральной клинической больнице. По данным Минздрава, состояние Жириновского, который заразился коронавирусом, оценивается как стабильное. Зюганов был госпитализирован в больницу для планового обследования. По словам самого политика, это не связано с коронавирусом. Также Зюганов заявил, что его «не пускают» к Жириновскому.