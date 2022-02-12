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Посольство США на Украине подтвердило эвакуацию части дипломатов

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Gleb Garanich/Reuters

Посольство США на Украине заявило, что Госдеп приказал покинуть Киев дипломатам, не занимающим критически важные должности.

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность серьезных военных действий», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Отмечается, что несмотря на сокращение дипломатического персонала основная команда посольства продолжит работу.

Ранее Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что госдепартамент США планирует объявить 12 февраля об эвакуации американского посольства в Киеве.

В январе Госдеп США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

11 февраля президент США Джо Байден призвал рядовых американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

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